Месси вспомнил встречу с Шахтером

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился воспоминаниями о своей дебютной игре в Лиге чемпионов. Это случилось 7 декабря 2004 года на РСК "Олимпийский". Донецкий "Шахтёр" обыграл "сине-гранатовых" благодаря дублю Джулиуса Агаховы (2:0).

- Мой первый матч в Лиге чемпионов был в Украине, мы играли против "Шахтёра". "Барселона" досрочно обеспечила себе выход из группы, поэтому тренерский штаб проверил в деле многих резервистов. Мы встречались с великолепной командой. Хоть и проиграли, но никогда не забуду те чувства.

Кроме того, помню все свои важные голы - это и финал Лиги чемпионов, и полуфинал с "Реалом". Этот турнир оставил массу хороших воспоминаний, всегда рад сыграть в Лиге чемпионов, - отметил звёздный аргентинец в интервью Mundo Deportivo.