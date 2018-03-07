Колумбийская гонщица пошла на повышение в Формуле-1

Гонщица из Колумбии Татьяна Кальдерон, которая в 2017 стала пилотом Sauber по развитию (работа на симуляторе и креативное сотрудничество с инженерами команды), в сезоне-2018 пошла на повышение и назначена официальным тест-пилотом швейцарского коллектива.

Это будет не единственное ее место работы в стартующем сезоне. Подтверждено, что в текущем сезона колумбийка продолжит выступать в молодежной серии GP3, Кальдерон продолжит выступать и в GP3, где дебютировала в 2016 с командой Arden. До этого она выступала в европейской Формуле-3 в течение трех сезонов. Кроме того, она продолжит прошлогоднюю деятельность - будет работать на симуляторе Sauber и взаимодействовать с командой во время Гран-при.

Таким образом, Татьяна стала первой женщиной, работающей с машиной Формулы-1, с 2015 года, когда Сьюзи Вольф приняла участие в первой тренировке Гран При Великобритании с Williams.




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