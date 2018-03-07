Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол

30 спортсменов представят Украину на XII Зимних Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Южной Корее.

Сразу отметим, что десять из них это так называемые гайды, сопровождающие на трассе в лыжных гонках и биатлоне незрячих атлетов и атлетов с нарушениями зрения, а таковых в нашей команде девять. Еще одиннадцать украинских паралимпийцев будут соревноваться в классах, предусматривающих поражения опорно-двигательного аппарата.

Март 2014 года. Сочи. На дистанции трехкратный медалист предыдущей Паралимпиады Максим ЯРОВЫЙ. Фото: 2014.paralympic.org.ua

Также, как в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, наша сборная будет представлена в трех видах спорта из шести, входящих в программу Игр. На этот раз это биатлон, лыжные гонки и пара-сноуборд, который, к слову, впервые был выделен как отдельный вид именно на Паралимпиаде в Пхенчхане. Здесь у нас один участник Иван Ошаров, ставший первопроходцем в пара-сноуборде для отечественного инваспорта четыре года назад в Сочи. Не будет украинцев в керлинге на колясках, следж-хоккее и горных лыжах.

Всего по предварительным подсчетам в Играх примут участие 670 спортсменов из 48-ми стран, что уже можно считать рекордом (предыдущий - 571 датировался Нагано-1998). Впервые в Зимних Паралимпиадах выступят представители Грузии, Таджикистана и Северной Кореи. Также рекордное по своим меркам число спортсменов - 36 заявила на Игры их хозяйка Южная Корея. Отметим, что до этого в истории паралимпийской сборной этой страны было лишь две серебряные медали - в гигантском слаломе горнолыжника Хан Сан Мина в Солт-Лей-Сити-2002 и команды керлингистов на колясках в Ванкувере-2010.

Куда более весомыми успехами может похвастаться Украина . Для нас эта зимняя Паралимпиада - уже шестая. На предыдущих пяти украинские спортсмены завоевали 90 медалей (20-34-36). Самым урожайным был Турин-2006, где с 7 золотыми, 9 серебряными и 9 бронзовыми наградами мы замкнули в медальном зачете Топ-3.

Киеве . Что интересно, одним из тех, кто вдохновил тогда команду на успешное выступление был Андрей Шевченко. Воспользовавшись тем, что знаменитый украинский футболист играл в то время в «Милане», а Игры проходили в Италии, президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич пригласил его приехать и поддержать спортсменов накануне главного старта. Шевченко не отказался тогда, не отказался и сейчас. Его видео обращение к украинским паралимпийцам прозвучало во время торжественных проводов, которые состоялись 28 февраля в

Самый опытный в нынешней украинской сборной - 39-летний Виталий Лукьяненко. В свое время из-за ухудшения зрения он вынужден был перейти из обычной группы, в которой занимался лыжными гонками вместе со здоровыми спортсменами, под крыло Сумского областного центра «Инваспорт». Сегодня у него за плечами уже четыре Паралимпиады (2002, 2006, 2010, 2014). С каждой он неизменно возвращался не с пустыми руками. В коллекции Лукьяненко, согласно данным официального сайта Международного паралимпийского комитета, четыре золота, три серебра и четыре бронзы в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гоках.

В ранге 13-кратной медалистки Паралимпиад выйдет на старт в Пхенчхане 34-летняя Юлия Батенкова-Бауман - воспитанница Волынского отделения «Инваспорта». С пяти до восьми лет она занималась гимнастикой. В 1991 году попала в автомобильную катастрофу, в которой погибли ее мама и брат, а сама она лишилась правой руки. Свою карьеру в инваспорте Батенкова-Бауман начала с легкой атлетики, но попробовав зимние виды спорта , сосредоточилась на них. На трех Паралимпиадах (2006, 2010, 2014) она завоевала восемь серебряных и пять бронзовых наград, так что в ее коллекции не хватает медали только самой высокой пробы. Будем держать кулаки, чтобы в Пхенчхане ей удалось заполнить этот пробел.

Третьими станут Игры в Пхенчхане для 29-летнего Григория Вовчинского из Черкасской области- паралимпийского чемпиона Сочи в биатлонной гонке на 15 км и четырехкратного медалиста Ванкувера-2010. Григорий родился с укорочением правой верхней конечности и выступает в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также отметим, что одиннадцать из двадцати украинских спортсменов имеют, как минимум, опыт Сочи-2014, а восемь еще и медали предыдущих Игр. Шестеро в нашей сборной выйдут на старт в Корее в статусе дебютантов Паралимпиады.

Примечательно, что среди спортсменов-лидеров (или гайдов) есть участники Олимпийских игр в лыжных гонках - Лада Нестеренко (Ванкувер-2010) и Руслан Перехода (Сочи-2014).

США (по курсу Немаловажно, что впервые для паралимпийцев нашим государством предусмотрено такое же денежное вознаграждение за медали как и для представителей олимпийской сборной Украины. То есть за золото 125 тыс долларов (по курсу НБУ на момент выплаты), за серебро - 80 тысяч и за бронзу -55. Напомним, что в Сочи-2014 украинские паралимпийцы завоевали - 25 медалей (5-9-11). И в этот раз они тоже намерены выступать по принципу: главное победа, а не участие, как заверил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Мужчины: Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Виталий Лукьяненко, Александр Махоткин, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Юрий Уткин, Игорь Рептюх, Григорий Вовчинский, Тарас Радь, Сергей Романюк, Максим Яровый, Виталий Сытник, Иван Ошаров. Спортсмены-лидеры: Борис Бабар, Виталий Казаков, Сергей Кучерявый, Денис Никулин, Иван Марчишак, Руслан Перехода, Александр Мукшин, Василий Потапенко, Назар Стефурак.

Женщины: Ольга Прилуцкая, Оксана Шишкова, Богдана Конашук, Юлия Батенкова-Бауман, Людмила Ляшенко, Ирина Буй. Спортсмены-лидеры: Лада Нестеренко.