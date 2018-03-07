88% болельщиков Арсенала высказались за отставку Венгера

Болельщики лондонского "Арсенала", представляющие движение "The Arsenal Supporters Trust", поучаствовали в опросе касательно дальнейшего будущего Арсена Венгера.

Лишь 7 процентов ответивших выразили поддержку нынешнему наставнику "канониров". 88 процентов считают, что французский специалист должен покинуть тренерский мостик.

Напомним, контракт Венгера с "Арсеналом" рассчитан до лета 2019-го года. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии, не имея особых шансов на попадание в Лигу чемпионов. Отставание от "Тоттенхэма", который идёт на 4-й позиции, составляет 13 очков.

В воскресенье лондонцы проиграли "Брайтону" - 1:2, потерпев четвертое кряду поражение и восьмое в последних 13 играх.