88% болельщиков Арсенала высказались за отставку Венгера
Болельщики лондонского "Арсенала", представляющие движение "The Arsenal Supporters Trust", поучаствовали в опросе касательно дальнейшего будущего Арсена Венгера.
Лишь 7 процентов ответивших выразили поддержку нынешнему наставнику "канониров". 88 процентов считают, что французский специалист должен покинуть тренерский мостик.
Напомним, контракт Венгера с "Арсеналом" рассчитан до лета 2019-го года. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии, не имея особых шансов на попадание в Лигу чемпионов. Отставание от "Тоттенхэма", который идёт на 4-й позиции, составляет 13 очков.
В воскресенье лондонцы проиграли "Брайтону" - 1:2, потерпев четвертое кряду поражение и восьмое в последних 13 играх.
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07.03.2018 06:20