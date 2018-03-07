Буффон: Кейн - один из двух-трех лучших форвардов в мире. Футбол

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от игры на "Уэмбли", а также отдал должное форварду "Тоттенхэма" Гарри Кейну. Напомним, встреча в Турине завершилась со счётом 2:2.

- Очень приятно иметь возможность сыграть на "Уэмбли", это настоящий футбольный театр с огромной историей. Нам противостоит очень и очень сильный соперник. Задача крайне непроста, но мы готовы к ее выполнению. У "Тоттенхэма" множество достоинств и проверенная, отработанная манера игры. Они любят идти вперед, атаковать, любят силовую манеру. Их стиль зачастую оставляет соперникам мало шансов.

"Тоттенхэм" - очень атакующая команда, в этом кроется его сила. Ты всегда рискуешь пропустить, если против тебя играют Кейн, Алли или Эриксен. Но два пропущенных мяча будет, пожалуй, слишком много. Кейн и Батистута? Что ж, это очень подходящее сравнение, если посмотреть на их "физику", атлетизм, умение забивать. Последние полтора года Кейн просто великолепен. Он в отличной физической форме, и, конечно, его присутствие дает команде огромный заряд уверенности. Обладая такой физической силой, Кейн может делать на поле такие вещи, о которых и сам не подозревал. Сейчас это один из двух-трех лучших форвардов в мире, - цитирует Буффона uefa.com.