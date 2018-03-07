Марез объявил о завершении карьеры. Футбол

На странице полузащитника "Лестера" Рияда Мареза в Facebook появилось довольно неожиданное заявление. Утверждается, что 27-летний алжирец вынужден завершить карьеру.

- После консультации со многими врачами я принял решение уйти из футбола. Хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которую мне оказывали в этом прекрасном городе. Вы навсегда останетесь в моём сердце, - говорится в сообщении.

Правда, британская пресса советует не спешить отправлять хавбека на пенсию. Велика вероятность, что аккаунт футболиста был взломан хакерами с довольно странным чувством юмора.

Напомним, Марез является одним из лидеров "лис". Он оформил 9 голов и 10 результативных передач в 27 встречах нынешнего розыгрыша АПЛ. В январе африканец мог перейти в "Манчестер Сити", однако "горожане" не смогли удовлетворить трансферные аппетиты чемпионов Англии-2015/16.