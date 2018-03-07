Зидан: Реал провел идеальный матч. Футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о выездной победе над ПСЖ (2:1), которая позволила "сливочным" оформить путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Мы высоко прессинговали с самого начала. Думаю, "Реал" провёл идеальный матч, - приводит слова француза официальный сайт УЕФА. - Очень рад, что мы прошли дальше. Я принимаю решения и готовлю команду. Тактически мы сыграли так, как и хотели. Верим в то, что делаем.

У нас были трудные моменты в чемпионате и Кубке Испании - тяжело сохранять уровень при игре каждые три дня. Нельзя всегда выигрывать. Но сейчас мы побеждаем в Примере и должны начинать думать о матче против "Эйбара" в субботу.

Наверное, ПСЖ был не так уж хорош, но, возможно, так случилось по той причине, что мы играли отлично. После удаления и второго гола соперникам стало совсем тяжело.

Я уважаю всех игроков, включая Гарета Бэйла. Он не выходил в "основе" в обоих матчах против ПСЖ, но это очень важный футболист, который создает много проблем соперникам. Мы должны сохранять единство, как это было сегодня.


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