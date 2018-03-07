НХЛ: Победа Тампы, поражение Вашингтона и рекорд Нэшвилла

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-07. Результаты всех матчей

"Нью-Джерси" - "Монреаль" - 6:4 (0:0, 0:0, 0:0)

Продолжает улучшать личный рекорд нападающий "Дэвилз" Тэйлор Холл, который набирает очки уже 26-й матч кряду. На его счету 2 ассиста в поединке с "Монреалем". Дубль и передача за Трэвисом Зэйджаком. По голу и передаче в активе Блэйка Коулмэна и Брайана Бойла. У "Канадиенс" дубль на счету Джейкоба Де Ла Роуза.

"Бостон" - "Детройт" - 6:5 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 1:0)

"Бостон" одержал четвертую победу кряду, обыграв "Детройт". Победной для "Брюинз" стала шайба Брэда Маршана на 34-й секунде овертайма. Таким образом форвард записал на свой счет хет-трик в матче. Кроме того за ним две голевые передачи. Дублем в составе победителей отметился Тори Круг. У "Детройта" дубль на счету Энтони Манты.

"Коламбус" - "Вегас" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

"Коламбус", благодаря шайбам Артемия Панарина, Зака Веренски, Иэна Коула и Пьера-Люка Дюбуа на своей площадке переиграл "Вегас". Голкипер "Блю Джекетс" Юнас Корписало отразил за матч 37 бросков.

"Рейнджерс" - "Виннипег" - 0:3 (1:0, 1:0, 1:0)

31 сэйв голкипера "Виннипега" Стива Мэйсона помог "Джетс" обыграть "Рейнджерс". Этот шатаут стал для вратаря первым в сезоне и 34-м в карьере. Все 3 шайбы в ворота соперников отправил Патрик Лайне. Этот поединок стал для финна третьим кряду, в которых он забивал больше одной шайбы. Таким образом на его счету девять голов в последних 5-ти и 13 в последних 9-ти играх.

"Тампа" - "Флорида" - 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Гол Брэйдена Пойнта на 3-й минуте овертайма принес "Тампе" победу над "Флоридой". Дублем в составе "Молний" отметился Янни Гурд. По шайбе на счету Джей-Ти Миллера и Алекса Киллорна. С голевой передачей поединок завершил лидер рейтинга бомбардиров Никита Кучеров. Теперь на его счету 86 (33+53) очков за результативность. В составе "Пантерс" хет-трик на счету Ника Бьюгстада. Два ассиста у Евгения Дадонова.

"Нэшвилл" - "Даллас" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Победа над "Далласом" стала для "Нэшвилла" девятой кряду, что является рекордом для команды. "Предаторс" закрепился во главе Западной конференции и на балл отстает от "Тампы" в турнирке лиги. Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, отразив за матч 26 бросков, сделал 7-й в сезоне и 50-й в карьере шатаут. По шайбе в ворота соперников отправили Райан Хартманн и Ник Бонино.

"Миннесота" - "Каролина" - 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Четыре шайбы, которые "Миннесота" забросила в ворота соперников в течение 3-х минут и 28-ми секунд второго периода, помогли "Уайлдз" крупно обыграть "Каролину". Дубль в составе победителей на счету Эрика Стаала, по шайбе к этому добавили Нино Нидеррайтер, Зак Паризе, Даниэл Винник и Мэтт Каллен.

"Чикаго" - "Колорадо" - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Гол Джонатана Тэйвза на 9-й секунде овертайма принес "Чикаго" победу над "Колорадо". Эрик Густафссон вывел "Блэкхокс" вперед, а счет в основное время матча сравнял Нэйтан Маккиннон.

"Анахайм" - "Вашингтон" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

36 сэйвов Джона Гибсона помогли "Анахайму" крупно обыграть "Вашингтон". Этот шатаут стал для вратаря вторым в сезоне и 13-м в карьере. По шайбе в ворота "Кэпиталз" отправили Эдам Хенрик, Хампус Линдхольм, Рикард Ракелл и Ник Ритчи.