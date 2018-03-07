С Днепра сняли 9 очков
"Днепр" продолжает страдать из-за старых долгов. Команда в очередной раз недосчиталась 9 очков.
Как сообщает пресс-служба ПФЛ, изменения в турнирную таблицу Второй лиги группы "Б" были внесены в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ФИФА, который наказал финалиста Лиги Европы-2014/15 за невыплату долга по трансферу бразильского защитника Эжидио и другие задолженности. Из-за нежелания платить по счетам днепряне рискуют потерять профессиональный статус. В качестве альтернативы в городе уже создали клуб "Днепр-1".
Таким образом, один из лидеров Второй лиги откатился на восьмую позицию в турнирной таблице. В ПФЛ отмечают, что за невыполнение четырех решений дисциплинарного комитета ФИФА "Днепр" суммарно потерял 18 очков.
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