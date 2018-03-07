Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Порту" не забили голов в ответном матче

"Ливерпуль" и "Порту" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 0:0.
 
В первой игре англичане обыграли португальцев со счетом 5:0. "Красные" вышли в четвертьфинал турнира.
Фото Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Порту" не забили голов в ответном матче
Фото: google.com
 
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) - 0:0 
 
"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Эмре Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Милнер, Мане (Салах, 74), Роберту Фирмину (Ингс, 62), Лаллана.
 
"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Бруну Кошта, Оливер, Андре (Сержиу Оливейра, 62), Корона, Абубакар (Гонсалу Пасьенсия, 80), Уорис (Рикарду Перейра, 68).
 
Предупреждения: Андре, 34. Хендерсон, 59. Далот, 90+2. 
 
Судья: Цвайер (Германия).
 
6 марта. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
 


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