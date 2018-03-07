Суперлига: "Химик" - победитель "регулярки", "Волынь" - вторая

Дважды обыграв на своей площадке «Орбиту», действующий чемпион страны «Химик» досрочно за два тура до окончания регулярной части сезона стал ее победителем.

Фото: vc.khimik.com.ua

Причем подопечные южненского тренера Андрея Романовича до сих пор еще не познали горечи поражений, взяв верх над соперниками во всех ими проведенных 22-х матчах. Также очередной тур заранее назвал вторую команду первого этапа, которой стала «Волынь», в обоих гостевых матчах «всухую» по партиям разделавшаяся с аутсайдером «Фаворитом».

А посему уже стало известно, что первый из двух туров баталий квартета главных финалистов, который разыграет награды чемпионата Украины, примет 30 марта - 1 апреля Луцк и второй заключительный - 10-12 апреля Южный. «Химик» начнет этот решающий этап с тремя бонусными очками и «Волынь» - с двумя. Осталось определить еще тот дуэт команд, третья из которых будет стартовать на финальной стадии с одним премиальным пунктом и четвертая - с «ноля».

На эти две последние вакансии претендуют три коллектива - «Орбита», «Галычанка» и «Белозгар». Конечно же, куда больше шансов стать финалистами имеют коллективы из Запорожья и Тернополя. Но и далеко не все потеряно для виннитчанок, поскольку главным критерием распределения итоговых позиций является количество одержанных побед, а уже потом - турнирных очков. А по этому показателю «Белозгар» пока отстает от «Орбиты» на два пункта и от «Галычанки» - на один.

«Орбита», не рассчитывая, судя по всему, на успех во встречах с «Химиком» и дабы поберечь силы своих ведущих исполнителей на игры двух заключительных туров «регулярки», прибыла в Южный полурезервным составом и без главного наставника Владимира Бузаева. С тренерского мостика действиями «молодняка» руководила его помощница Ирина Комиссарова. И, следует сказать, что отсутствие опыта и должного мастерства, юные запорожанки под вполне умелым дирижерством своей ровесницы связующей Виктории Олейник старались компенсировать огромным желанием себя проявить. Да, они наделали массу ошибок, в шести сетах не смогли достичь 20-очкового рубежа. Но в одном, третьем первой встречи, когда ощутили расслабленность маститых соперниц после легко выигранных ими двух партий, все же добились успеха.

Что касается «Химика», то Андрей Романович, экспериментируя по ходу матчей составом, предоставил право вволю наиграться 17-летним дублерам Анастасии Маевской, Евгении Хобер и Яне Палыги. А во второй встрече на позиции центрального блокирующего очень успешно выступила Диана Карпец, которая перекрыла для соперниц сетку и отметилась в атаке набранными 20 очками.

«Волынь» лишь в одной партии позволила «Фавориту» достичь 20-очкового рубежа. И произошло это после того, как, выиграв предыдущий сет с разгромным счетом 25:6, гостьи попросту чересчур успокоились. Поэтому стали ошибаться, особенно на приеме во время подач киевлянки Ольги Чередниченко.

Среди воспитанниц луцкого наставника Богуслава Галицкого в этих матчах выделялась не только ее внешними данными очаровательная капитан команды связующая Елена Рудык, удостоенная специального приза «Мисс волейбола Украины», но и своими незаурядными дирижерскими способностями, результативными скидками мяча и действиями на блоке.

В принципиальном и очень важном в турнирном аспекте с видами на финал противостоянии «Белозгара» против «Галычанки» виннитчанки, руководимые непосредственно на площадке играющим тренером Юлией Якушевой, буквально вырвали в лотерее «на больше-меньше» стартовую партию. И что же? А то, что в трех последующих сетах хозяйки были просто неузнаваемы. Они «преуспели» по части множества ошибок, особенно на приеме, у них перестала лететь подача, не срабатывал блок. Этим сполна воспользовались подопечные наставника тернопольской команды Виктора Туркулы, одержав волевую победу. У тернопольчанок после четких передач связующей Елены Стасивской бомбили половину площадки «Белозгара» Александра Миленко, Оксана Мадзар, ее тезка Яковчук, Анна Ефременко и Марина Мельниченко

Как это не покажется парадоксальным, но лидер команды хозяек Юлия Якушева во втором матче, в котором виннитчанки взяли «сухой» по партиям реванш, участвовала в игре исключительно своими наставлениями с тренерского мостика. Во всех сетах борьба шла на равных, носила упорнейший характер. Об этом красноречиво свидетельствует уже то, что в каждой партии волейболистки «Белозгара» побеждали с минимальной по волейбольным меркам разницей в два очка. На сей раз они действовали значительно аккуратнее на приеме и в защите, заставляли ошибаться соперниц. Их связующая Анна Житовоз хорошо снабжала передачами нападающих и особенно Елену Расточило, метко расстреливавшую половину площадки «Галычанки».

И, наконец, «Северодончанка», которая под руководством наставника женской сборной Украины и своего клуба Гария Егиазарова стала от матча к матчу заметно прибавлять в игре , дважды «всухую» по сетам превзошла «Регину». В составе победителей, что уже стало традиционным явлением, выделялась единственный опытнейший исполнитель Антонина Жук. Ей по стать были юные Кристина Франк и Наталия Луханина. Этому трио бомбардиров хорошо подносила «патроны» связующая Зарина Нодиршоева. А среди ровенчанок в обоих матчах лучшей была признана нападающая Алла Серебрякова.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Химик (Южный) - Орбита (Запорожье) - 3:1 (25:16, 25:10, 23:25, 25:19) и 3:0 (25:19, 25:17, 25:14), время (25:16, 25:10, 23:25, 25:19) и(25:19, 25:17, 25:14), время игр - соответственно 80 и 58 минут.

Фаворит (Киев) - Волынь (Луцк) - 0:3 (16:25, 17:25, 13:25) и 0:3 (6:25, 20:25, 14:25), 58 и 50 минут.

Белозгар (Винница) - Галычанка (Тернополь) - 1:3 (26;24, 14:25, 16:25, 20:25) и 3:0 (25:23, 28:26, 26:24), 90 и 82 минуты.

Северодончанка - Регина (Ровно) - 3:0 (25:22, 25:15, 25:19) и 3:0 (25:19, 25:22, 27:25), 67 и 68 минут.

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Химик 24 24 (2) 0 (0) 72:6 70

2. Волынь 24 19 (1) 5 (0) 58:24 56

3. Орбита 24 14 (1) 10 (2) 49:36 43

4. Галычанка 24 13 (0) 11 (4) 51:36 43

5. Белозгар 24 12 (3) 12 (1) 43:43 34

6. Регина 24 8 (1) 16 (0) 26:56 23

7. Северодончанка 24 5 (1) 19 (2) 24:60 16

8. Фаворит 24 1 (0) 23 (0) 7:69 3