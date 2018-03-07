Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Порту" не стали радовать болельщиков яркой результативной игрой, смирившись с тем, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов превратился в формальность. "Виной" тому разгромная победа "красных" в выездной встрече - 5:0.

Опасных моментов в этом матче было немного. Самый запоминающийся эпизод первого тайма - атака "Ливерпуля", которую спас Морено, догнавший безнадежный мяч у левого углового флажка. Потребовалась еще пара передач, чтобы вывести на ударную позицию Мане, который пробил в штангу.

"Порту" активизировался только после перерыва, стараясь отметиться хотя бы одним голом в этом двухраундовом противостоянии. При этом, как свидетельствует статистика, "Ливерпуль" владел подавляющим преимуществом во владении мячом - 65% на 35%.

Концовку игру явно взбодрил вышедший на замену Салах. Но Икер Касильяс, который, возможно, провел сегодня свой последний матч в Лиге чемпионов, сумел сохранить в неприкосновенности свои ворота - 0:0.