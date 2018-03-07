Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что бойкотирует заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени. По словам спортсмена, речь в том числе идет о безопасности.

- Принял решение бойкотировать этап Кубка мира в РоSSии. Страны, не имеющие функционирующей антидопинговой организации, не должны проводить соревнования международного уровня. Кроме того, беспокоюсь о безопасности - как своей, так и своих допинг-тестов, сделанных в РоSSии, - заявил Себастьян Самуэльссон.

Себастьян Самуэльссон завоевал "золото" Олимпиады-2018 в составе мужской команды, выигравшей эстафету. При этом, швед вошел в тройку самых молодых биатлонистов, становившихся олимпийскими чемпионами. В день гонки возраст Самуэльссона составлял 20 лет, 10 месяцев, 26 дней.

Напомним, что ранее от участия в этапе Кубка мира в Тюмени отказались биатлонисты Чехии и США.




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