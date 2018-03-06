В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол

Глава итальянских судей впервые признался, что "не знает, будет ли система VAR в Серии А в следующем сезоне".

Система видеоассистента рефери (VAR) продемонстрировала смешанные результаты в своем дебютном сезоне в Италии, и преимущества, которые она предлагает, возможно, перевешиваются спорными решениями и путаницей, когда с ним консультируются.

"Я не знаю, будет ли VAR в Серии А в следующем сезоне, но я думаю, что она останется, и мы работаем, чтобы она могла работать лучше", - заявил шеф ассоциации футбольных арбитров Италии Марчелло Ниччи в интервью "Rai Sport". - "Только по окончании первого сезона применения мы поймем, где ее можно улучшить".

В нынешнем сезоне арбитры зачастую игнорируют возможность просмотреть спорный эпизод в видеоповторе, а иногда принимают спорные решения после использования систсемы VAR.

Напомним, что в следующем сезоне планируются радикальные изменения в календаре чемпионата Серии А, а также периоде трансферных окон.