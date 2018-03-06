ФК "Карпаты" спаслись от потери профессионального статуса. Футбол
Владимир Гудыма простил клубу долг в 74 тысячи долларов.
Во вторник экс-футболист львовских "Карпат" Владимир Гудыма подписал отказ от финансовых претензий к клубу в 74 тыс. долларов, сообщает Zaxid.net.
Срочный брифинг для этого был созван в ресторане бизнесмена и президента ФК "Рух" (Винники) Григория Козловского во Львове. Там футболист в присутствии Козловского публично подписал в двух экземплярах соглашение, по которому отказался от денег, которые пытался истребовать с клуба с 2014 года.
Гудыма сообщил, что простил долг после длительных переговоров с Козловским. Тот же заверил, что ничего не платил Гудыме.
Козловский дружит с президентом "Карпат" Петром Дыминским. Ходили слухи о желании президента "Руха" выкупить львовский клуб. По данным СМИ, Дыминский и Козловский провели встречу в Швейцарии, на которой мог обсуждаться этот вариант.
Ранее Палата по разрешению споров ФФУ стала на сторону Гудымы, однако клуб отказался платить. Дело дошло до Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который тоже признал правоту игрока.
ФК "Карпаты" неоднократно наказывали за отказ выплатить этот долг. В декабре 2017 года "Карпатам" запретили регистрировать новичков, а 1 марта КДК ФФУ снял с клуба шесть очков в турнирной таблице. Дальнейшее затягивание с решением этой ситуации грозило львовскому клубу потерей профессионального статуса. Из-за этого болельщики "Карпат" объявили о сборе средств на выплату долга Гудыме.
Теперь санкции ФФУ должны быть отменены.
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