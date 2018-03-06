НБА: Дерозан и Энтони Дэвис - лучшие игроки недели

Защитник "Торонто Рэпторс" Демар Дерозан и нападающий "Нью-Орлеан Пеликанс" Энтони Дэвис признаны лучшими игроками недели соответственно в Восточной и Западной конференциях НБА . Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

"Торонто" на прошедшей неделе выиграл все четыре матча из четырех, а Дерозан набирал в среднем по 20,8 очка, реализуя 48,2 процента бросков с игры и 79,4 процента штрафных. Что касается "Нью-Орлеана", при участии Дэвиса "Пеликанс" выиграил три встречи, продлив победную серию в регулярном чемпионате до восьми матчей. Средняя результативность форварда составила 34 очка и 15,3 подбора.