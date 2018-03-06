НБА: Дерозан и Энтони Дэвис - лучшие игроки недели
Защитник "Торонто Рэпторс" Демар Дерозан и нападающий "Нью-Орлеан Пеликанс" Энтони Дэвис признаны лучшими игроками недели соответственно в Восточной и Западной конференциях НБА. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.
"Торонто" на прошедшей неделе выиграл все четыре матча из четырех, а Дерозан набирал в среднем по 20,8 очка, реализуя 48,2 процента бросков с игры и 79,4 процента штрафных. Что касается "Нью-Орлеана", при участии Дэвиса "Пеликанс" выиграил три встречи, продлив победную серию в регулярном чемпионате до восьми матчей. Средняя результативность форварда составила 34 очка и 15,3 подбора.
Напомним, что баскетболисты "Атланты" обыграли "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча на площадке "Атланты" завершилась со счетом 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25) в пользу хозяев паркета. Для "Финикса" это поражение стало уже 46-м в текущем чемпионате при всего 19 победах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.03.2018 16:54
06.03.2018 16:55