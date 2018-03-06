Гвардиола: уровня Барселоны мы пока еще не достигли

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем" (первая игра 0:4 на выезде).

"Уровня "Барселоны" мы пока еще не достигли, - приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА . - Их игроки доминировали в Европе последние 15-20 лет. Мы пока выиграли вместе один трофей. Так что мы должны быть на вершине очень долгое время, чтобы заслужить сравнения с "Барсой". Посмотрим, как мы себя проявим. В Лиге чемпионов очень важно уметь переживать и хорошие, и плохие моменты".

Кроме того, по словам Гвардиолы, бразилец Фернандиньо залечил повреждение задней мышцы бедра и завтра может выйти на поле. Что касается Рахима Стерлинга, он будет готов играть не раньше начала следующей недели.