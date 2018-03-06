Легкоатлетам из РФ могут запретить выступать и в нейтральном статусе

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению ВсероSSийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, то роSSийским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Ранее совет IAAF рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА. Глава IAAF Себастьян Коу заявил, что позиция ассоциации лпо отношению к статусу ВФЛА останется жесткой, несмотря на недавнее решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет РоSSии.

Как известно, МОК временно отстранил ОКР 5 декабря. На Олимпиаде-2018 россияне выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. 28 февраля роSSийский комитет был восстановлен в правах.