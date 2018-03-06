Поддубный: команда будет биться с Донбассом до последнего

Защитник МХК "Динамо" Богдан Поддубный прокомментировал результат поединка с "Галицкими Львами", а также поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф УХЛ.

"У нашей команды такая натура – сначала создать себе проблемы, а потом героически их решать. Игра была очень напряженной. Ребята выходили, как на бой. У нас не было "завтра", у нас была лишь сегодняшняя игра и мы выложились на все сто. Все молодцы!

Скажу так, игры плей-офф отличаются от регулярки. Команда будет выходить на матчи с "Донбассом" и биться до последнего".

УХЛ. Плей-офф. Четвертьфинал. Второй матч:

"Галицкие Львы" - "Динамо" - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) по сумме двух матчей – 5:6.

Матчи "Донбасс" - "Динамо" пройдут 8 и 10 марта в Дружковке, встречи начнутся в 17:00.


Terrikon со ссылкой на МХК "Динамо"


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