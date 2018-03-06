Свен Ульрайх: мы движемся от матча к матчу

В субботу "Баварии" предстоит в домашнем матче против "Гамбурга" сделать следующий шаг в направлении чемпионского титула, отмечает клубная пресс-служба (матч начнется в 16:30 по киевскому времени).

"Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. Мы движемся от матча к матчу и в каждом ставим перед собой цель набрать три очка", - подчеркнул голкипер команды Свен Ульрайх.

В прошлом месяце, напомним, Свен Ульрайх продлил свое соглашение к клубом. 29-летний голкипер, чей контракт был рассчитан до 30 июня 2018 года, досрочно продлил его до 30 июня 2021 года.

Ульрайх перебрался в "Баварию" из "Штутгарта" в 2015 году. В текущем сезоне страж ворот великолепно замещает травмированного Мануэля Нойера.