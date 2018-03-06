Свен Ульрайх: мы движемся от матча к матчу

В субботу "Баварии" предстоит в домашнем матче против "Гамбурга" сделать следующий шаг в направлении чемпионского титула, отмечает клубная пресс-служба (матч начнется в 16:30 по киевскому времени).

"Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. Мы движемся от матча к матчу и в каждом ставим перед собой цель набрать три очка", - подчеркнул голкипер команды Свен Ульрайх.

В прошлом месяце, напомним, Свен Ульрайх продлил свое соглашение к клубом. 29-летний голкипер, чей контракт был рассчитан до 30 июня 2018 года, досрочно продлил его до 30 июня 2021 года.

Ульрайх перебрался в "Баварию" из "Штутгарта" в 2015 году. В текущем сезоне страж ворот великолепно замещает травмированного Мануэля Нойера.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
Блок рекламы


Похожие новости
Силас: Ничья была бы справедливым результатом матча с ДинамоСилас: Ничья была бы справедливым результатом матча с Динамо
"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет
Донбасс - Кременчук - 2:1: Обзор матчаДонбасс - Кременчук - 2:1: Обзор матча
Унаи Эмери надеется, что Неймар вернется к матчу c РеаломУнаи Эмери надеется, что Неймар вернется к матчу c Реалом
Вальверде: Исход матча с Челси оцениваю положительноВальверде: Исход матча с Челси оцениваю положительно
Модрич успеет восстановиться к матчу с ПСЖМодрич успеет восстановиться к матчу с ПСЖ
Зирка U-21 - Мариуполь U-21 - 0:3: обзор матчаЗирка U-21 - Мариуполь U-21 - 0:3: обзор матча
Двойника лидера КНДР выгнали с хоккейного матча на Олимпиаде
Ордабасы - Александрия: видеофрагменты матча. ФутболОрдабасы - Александрия: видеофрагменты матча. Футбол
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости