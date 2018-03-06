Шаран: Мы не ожидали увидеть качественный футбол
Наставник "Александрии" Владимир Шаран - о матче с "Зиркой" (0:0).
- Мы и не ожидали увидеть качественный футбол. Понимали, что будет тяжелое поле, но я благодарен работникам стадиона. Сегодня была одна борьба, мало моментов. Выражаем соболезнования Панькиву - у него умер отец, он уехал во Львов.
Чем я могу быть доволен - молодые игроки понемногу входят в команду. В ближайшем будущем хотелось бы увидеть более качественный футбол для болельщиков, я это понимаю.
Напряжение чувствовалось до последней минуты. Мы хотели победить, "Зирка" тоже. Дерби ощущалось. Но если приходят 1000-1500 зрителей - это очень мало. Впрочем, мы понимаем, что день рабочий, это уже вопросы к Премьер-лиге.
Установка на игру была перед матчем. Мы отталкивались от состояния поля. Пытались использовать передачи защитникам на спину, но не получалось - "Зирка" сделала правильные выводы, - сказал Шаран в эфире канала "Футбол 1".
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