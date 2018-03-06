Серхио Рамос: 116 лет истории, 116 легендарных лет. Футбол

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поздравил клуб с днем рождения.

"116 лет истории, 116 легендарных лет. Сегодня мы хотим строить, опираясь на этот фундамент. Во имя эмблемы, ради тебя. С днем рождения "Реал", - написал Рамос в своем твиттере.

Как известно, в 1896-м году был создан клуб "Футбол Скай", ставший прародителем мадридского клуба. Но официальной датой основания считается 6 марта 1902 года, когда братья Падрос и Хулиан Паласиосы открывают клуб под названием Madrid Football Club. 29 июня 1920 года король Испании Альфонс XIII присвоил клубу титул Королевский, что по-испански звучит как Real.

Сегодня "Реал" сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Напомним, что в первом поединке мадридская команда победила со счетом 3:1.


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