Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации в поддержку Каталонии. Футбол

Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии

Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации в поддержку Каталонии
Пеп Гвардиола
Фото: UA-Football

В ответ на обвинения Футбольной ассоциацией Англии менеджера «МанСити» Гвардиолы в ношении на одежде политической символики в виде желтой ленточки, символизирующей поддержку независимости Каталонии от Испании, руководство «горожан» официально признало, что Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии.

При этом в «Манчестер Сити» обратили внимание ФА на то, что УЕФА в этом вопросе придерживается другого мнения, и в матчах под его эгидой лента не запрещена. Следовательно, на матчах Лиги Чемпионов каталонец, вероятно, не откажется от ношения желтой ленточки.

Хосеп Гвардиола в этом сезоне стал надевать желтую ленту на матчи и пресс-конференции в знак солидарности с политзаключенными каталонцами в Испании.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Grand Slam: Сила - в красоте золотого броскаGrand Slam: Сила - в красоте золотого броска
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
Блок рекламы


Похожие новости
Акулинин: Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. ФутболАкулинин: Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. Футбол
Менеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты. ФутболМенеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты. Футбол
Зинедин Зидан: Отсутствие Неймара никак не повлияет на Реал. ФутболЗинедин Зидан: Отсутствие Неймара никак не повлияет на Реал. Футбол
Бабич: Мариуполь заслужил место среди лучших команд страны. ФутболБабич: Мариуполь заслужил место среди лучших команд страны. Футбол
Салах - в третий раз лучший игрок месяца в Англии. ФутболСалах - в третий раз лучший игрок месяца в Англии. Футбол
Сборные Украины и Италии сыграют товарищеский матч 10 октября. ФутболСборные Украины и Италии сыграют товарищеский матч 10 октября. Футбол
Караваев: Это не первый раз, когда мы пропускаем на последних минутах. ФутболКараваев: Это не первый раз, когда мы пропускаем на последних минутах. Футбол
Суркис: Динамо добилось важной победы перед встречей с Лацио. ФутболСуркис: Динамо добилось важной победы перед встречей с Лацио. Футбол
Михаил Сергийчук официально стал футболистом ВорсклыМихаил Сергийчук официально стал футболистом Ворсклы
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3: От побед не устают. 22 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3: От побед не устают. 22 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости