Кубок мира: Пахнюк перехватил эстафету у Верняева

Украинец Петр Пахнюк стал бронзовым призером первого этапа Кубка мира, походившего в Чикаго (США).

Набрав по сумме многоборья 83,064 балла, 26-летний гимнаст из Киева , пропустил вперед лишь прошлогоднего победителя американца Юля Мольдауэра и британца Джеймса Холла, уступив первому 2,9 балла, а второму - всего 0,233.

Суббота. Чикаго. Бронзовый призер Кубка мира Петр ПАХНЮК. Фото: facebook.com

Залогом бронзового успеха Пахнюка стало то, что он все шесть снарядов сумел пройти без серьезных срывов. Хотя на первых трех ему не удалось преодолеть барьер в 14 баллов. Набрав в вольных упражнениях и на коне 13,066, а на кольцах - 13,800, на экваторе соревнований наш гимнаст занимал лишь шестую строчку. Но дальше лидеры начали ошибаться, а украинец наоборот прибавлял.

Пахнюк показал в опорном прыжке второй результат 14,766, уступив только действующему чемпиону мира на этом снаряде Кэндзо Сираи (15,066). Но японец еще до этого двумя падениями на коне свел на нет свою блестящую работу в коронных видах: выше упомянутом прыжке и на вольных, где у него также была высшая оценка 14,966. А позже окончательно подпортил себе картину сбоем на перекладине, заняв в итоге шестое место (81,498).

Подняться в виртуальную тройку Пахнюк смог благодаря упражнениям на брусьях, где он показал лучший результат среди девяти участников - 14,933. В отличие от Сунь Вэя, для которого традиционно сильный по китайским меркам снаряд, в тот день стал камнем преткновения (12,600).

Таким образом, перед заключительным видом украинец оказался в 2,667 балла от Мольдауэра и всего в 0,001 от представителя Поднебесной. В спину ему дышали, проигрывая две и три десятых соответственно, Холл и Сираи. Но если японец, как уже было сказано ранее, ошибся, то британец получил лучшую оценку дня на перекладине (13,866) и в итоге расположился в протоколе следом за Мольдауэром.

Пахнюк в свою очередь показал третий результат - 13,433, чего оказалось вполне достаточно, дабы в споре за бронзу больше, чем на балл опередить немца Филипа Хердера. Сунь Вэй в свою очередь дважды сорвался с перекладины и выбыл из борьбы за награды.

Напомним, что в прошлом году на второй ступеньке пьедестала американского этапа Кубка мира стоял Олег Верняев. Приятно, что пока лидер украинской сборной восстанавливается после операций, нашлось кому перехватить у него эстафету. Отметим, что Петр Пахнюк ранее уже поднимался а пьедестал Кубка вызова, но вот медаль Кубка мира по многоборью он завоевал впервые.

Турнир в Чикаго был первым из четырех этапов Кубка мира по многоборью в сезоне-2018. 17-18 марта состоится второй этап в Штуттгарте, 21-22 марта - третий в Бирмингеме. Черта под престижной серией стартов будет подведена 14 апреля в Токио.

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

ЧИКАГО (США). Этап Кубка мира. Мужчины. Многоборье. 1. Мольдауэр (США) - 85,964. 2. Холл (Великобритания) - 83,297. 3. ПАХНЮК (Украина) - 83,064.

Женщины. Многоборье. 1. Хард (США) - 56,599. 2. Мураками (Япония) - 55,633. 3. О'Киф (США) - 54,635.