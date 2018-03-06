Акулинин: Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. Футбол

Нападающий «Карпат» Леонид Акулинин высказал свое мнение о поединке с «Шахтером» (0:3).

— Наверное, весь матч нужно разделить на два отрезка, по таймам. В первом тайме у нас многое получалось из того, о чем просил тренер. Также мы имели больше движения. Во втором тайме уже было тяжелее. После первого пропущенного мяча мы начали уступать сопернику в физическом плане.

— При таких погодных условиях просто невозможно не спросить о качестве поля. Остались ли вы им довольны?
— Как я уже говорил в предыдущих интервью, для этого времени года поле было в идеальном состоянии. Наверное, некоторые команды не имеют полей такого качества, даже летом. Хотелось бы поблагодарить наших агрономов за проделанную работу.

— Вчера вы работали практически без мяча. Почему полузащита «Карпат» не обеспечивала нападение должным количеством моментов?
— Конечно же причина кроется в сопернике . Тяжело играть против одной из лучших команд Европы. Было известно, что много моментов «Шахтер» у своих ворот не предоставит. Но мы старались играть в конструктивный футбол. «Карпаты» не отсиживались в обороне. Я как нападающий стараюсь при любой возможности угрожать воротам соперника. Конечно, хотелось бы делать это чаще, но соперник не давал много свободы.

— Что можете сказать о микроклимате в команде в связи с очередным снятием очков и перемещением «Карпат» на последнее место?
— Мы особо не смотрим в таблицу. Да и насколько я знаю, пока на сайте УПЛ мы все еще девятые. Футболисты должны добывать очки и выполнять задачи, поставленные руководством. А задачи состоят в том, чтобы выходить и добывать баллы в каждом матче, независимо от соперника. А после деления на шестерки, каждая игра очень важна.

— Привыкла ли команда к новому тренеру и его требованиям?
— Конечно! Собственно, первый тайм игры против "Шахтера", тому доказательство. Когда получалось выполнять установку тренера, то игра выглядела неплохой. Наши болельщики приходя на стадион, должны видеть качественный футбол — это наша цель.


Terrikon со ссылкой на ПРО ФУТБОЛ


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