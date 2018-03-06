Менеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты. Футбол

Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии

Менеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты
Пеп Гвардиола
Фото: UA-Football

В ответ на обвинения Футбольной ассоциацией Англии менеджера «МанСити» Гвардиолы в ношении на одежде политической символики в виде желтой ленточки, символизирующей поддержку независимости Каталонии от Испании, руководство «горожан» официально признало, что Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии.

При этом в «Манчестер Сити» обратили внимание ФА на то, что УЕФА в этом вопросе придерживается другого мнения, и в матчах под его эгидой лента не запрещена. Следовательно, на матчах Лиги Чемпионов каталонец, вероятно, не откажется от ношения желтой ленточки.

Хосеп Гвардиола в этом сезоне стал надевать желтую ленту на матчи и пресс-конференции в знак солидарности с политзаключенными каталонцами в Испании.


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