Менеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты. Футбол
Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии
В ответ на обвинения Футбольной ассоциацией Англии менеджера «МанСити» Гвардиолы в ношении на одежде политической символики в виде желтой ленточки, символизирующей поддержку независимости Каталонии от Испании, руководство «горожан» официально признало, что Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии.
При этом в «Манчестер Сити» обратили внимание ФА на то, что УЕФА в этом вопросе придерживается другого мнения, и в матчах под его эгидой лента не запрещена. Следовательно, на матчах Лиги Чемпионов каталонец, вероятно, не откажется от ношения желтой ленточки.
Хосеп Гвардиола в этом сезоне стал надевать желтую ленту на матчи и пресс-конференции в знак солидарности с политзаключенными каталонцами в Испании.
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