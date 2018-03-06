Менеджера «Манчестер Сити» Гвардиолу вынудили отказаться от демонстрации политической желтой ленты. Футбол

Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии

В ответ на обвинения Футбольной ассоциацией Англии менеджера «МанСити» Гвардиолы в ношении на одежде политической символики в виде желтой ленточки, символизирующей поддержку независимости Каталонии от Испании , руководство «горожан» официально признало, что Хосеп Гвардиола больше не будет надевать желтую ленту на матчи чемпионата и кубков Англии.

При этом в «Манчестер Сити» обратили внимание ФА на то, что УЕФА в этом вопросе придерживается другого мнения, и в матчах под его эгидой лента не запрещена. Следовательно, на матчах Лиги Чемпионов каталонец, вероятно, не откажется от ношения желтой ленточки.