Ругани: Должны показать свой максимум, чтобы победить в Англии

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани поделился ожиданиями от ответного матча с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что первый поединок этих команд, прошедший в Турине, завершился со счетом 2:2.

«Я думаю, что завтрашний матч с «Тоттенхэмом» будет более открытым по сравнению со встречей прошлого тура чемпионата Италии с «Лацио». Римляне сделали акцент на игру в обороне. Теоретически английские команды должны играть по-другому.

Мы начнём с результата 2:2 в Турине, поэтому с самых первых минут должны будем показывать максимум, чтобы победить в Англии. Наша сила в том, что мы верим в успех до конца. Это не просто слова, это в нашем ДНК.

Твердость всегда была нашей сильной характеристикой. Сейчас мы вернулись к такой защите, которой всегда славился «Ювентус», — приводит слова Ругани Football Italia.