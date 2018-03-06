Календарь Формулы-1 планируют радикально перекроить

Новые владельцы Формулы-1 компания Liberty Media намерены существенно видоизменить календарь гоночного чемпионата. В его основу они хотят положить региональный принцип.

Пи их мысли, чемпионат должен начинаться гонками на европейском континенте. Затем должны следовать американские этапы, а завершаться сезон должен в Азии. Это позволит командам сэкономить на логистике, а зрителям поможет воспринимать соревнования как что-то более четкое и стройное. Кроме того, это правильно структурирует и сетку телетрансляций.

Этот календарь хотят применить уже в 2019. Правда, уже есть проблемы с организаторами некоторых этапов, которым не по душе такие нововведения. Самые недовольные - хозяева Гран-при Австралии и Абу-Даби. Первые хотят остаться в качестве "открывателей" сезона, вторые - соответственно, "закрывателей".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Grand Slam: Сила - в красоте золотого броскаGrand Slam: Сила - в красоте золотого броска
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
Блок рекламы


Похожие новости
Команда Формулы-1 Force India готова продаться производителю энергетических напитковКоманда Формулы-1 Force India готова продаться производителю энергетических напитков
Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблицаВолейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
В сезоне Формулы-1 ожидается соперничество пяти командВ сезоне Формулы-1 ожидается соперничество пяти команд
Показан первый болид нового сезона Формулы-1Показан первый болид нового сезона Формулы-1
Мир услышал звук первого мотора нового сезона Формулы-1
Подтверждено: гонки Формулы-1 будут начинаться позжеПодтверждено: гонки Формулы-1 будут начинаться позже
Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблицаВолейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18
Трансляции Формулы-1 возвращаются в УкраинуТрансляции Формулы-1 возвращаются в Украину
Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблицаВолейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
Последние новости
Подгружаем последние новости