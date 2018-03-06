Календарь Формулы-1 планируют радикально перекроить

Новые владельцы Формулы-1 компания Liberty Media намерены существенно видоизменить календарь гоночного чемпионата. В его основу они хотят положить региональный принцип.

Пи их мысли, чемпионат должен начинаться гонками на европейском континенте. Затем должны следовать американские этапы, а завершаться сезон должен в Азии. Это позволит командам сэкономить на логистике, а зрителям поможет воспринимать соревнования как что-то более четкое и стройное. Кроме того, это правильно структурирует и сетку телетрансляций.

Этот календарь хотят применить уже в 2019. Правда, уже есть проблемы с организаторами некоторых этапов, которым не по душе такие нововведения. Самые недовольные - хозяева Гран-при Австралии и Абу-Даби. Первые хотят остаться в качестве "открывателей" сезона, вторые - соответственно, "закрывателей".