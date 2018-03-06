Зинедин Зидан: Отсутствие Неймара никак не повлияет на Реал. Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом поединке мадридская команда победила со счетом 3:1.

«Мы в Париже, а я из Марселя, но возвращение во Францию для меня всегда повод для большой радости, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА . - Сейчас у моего возвращения особый контекст, но моя личная история не имеет значения. Важно, как мы сыграем. Уверен, нас ждет увлекательный футбольный вечер. Надо быть готовым к неожиданностям и сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а может, и дольше.

Неймар? Отсутствие Неймара на нас никак не влияет. Вместо него появится иной футболист, который захочет продемонстрировать свои умения. Что-то в игре от этого изменится, но ничего, что имело бы отношение к подготовке к матчу.

Сегодня одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол. Я хочу лишь красивого футбольного матча. Понимаем, нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы справились со сложностями и показали хорошую игру».