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НБА: результаты матчей 6 марта Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Индиана - Милуоки - 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20)

ИП: Богданович - 29, Оладипо - 14

МБ: Бледсо - 26, Адетокунбо - 18+12 подборов Кливленд - Детройт - 112:90 (26:28, 28:21, 36:21, 22:20)

КК: Джеймс - 31, Нэнс - 22+15 подборов

ДП: Гриффин - 25, Драммонд - 15 Майами - Финикс - 125:103 (30:27, 31:21, 32:32, 32:23)

МХ: Уайтсайд - 24+14 подборов, Драгич - 17

ФС: Букер - 31, Уоррен - 19, Лень - 7 Чикаго - Бостон - 89:105 (16:35, 13:20, 24:31, 36:19)

ЧБ: Валентайн - 20, Маркканен - 12

БС: Браун - 21, Тэйтум - 14 Сан-Антонио - Мемфис - 100:98 (21:23, 26:22, 23:27, 30:26)

СС: Паркер - 23, Бертанс - 17, Грин - 14

МГ: Газоль М. - 23+10 подборов, Брукс - 21 Юта - Орландо - 94:80 (25:29, 29:15, 20:23, 20:13)

ЮД: Гобер - 21+17 подборов, Митчелл - 19

ОМ: Вичевич - 15+12 подборов, Гордон - 13 Лейкерс - Портленд - 103:108 (24:27, 31:31, 25:15, 23:35)

ЛЛ: Рэндл - 21, Томас - 19

ПТ: Лиллард - 39, Маккалум - 22, Нуркич - 16+16 подборов

Terrikon

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