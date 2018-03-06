НХЛ: Гол и две передачи Малкина помогают Питтсбургу победить

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-06. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Торонто" - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

"Торонто" проиграл второй матч кряду, уступив "Баффало", в составе которого отличились Сэм Райнхарт, Джейсон Проминвилль, Земгус Гиргенсонс, Райан О`Райли и Юхан Ларсон. У "Кленовых листьев" дубль на счету Лео Комарова.

"Питтсбург" - "Калгари" - 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Гол Джастина Шульца на 3-й минуте овертайма принес победу действующим обладателям Кубка Стэнли "Питтсбургу" над "Калгари". В составе победителей свою 37-ю шайбу в сезоне в ворота соперников провел Евгений Малкин. Также на его счету две результативные передачи.

"Даллас" - "Оттава" - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Точный бросок капитана "Оттавы" Эрика Карлсона на 3-й минуте овертайма стал победным для "Сенаторс" в матче с "Далласом". В составе "Старз" дубль за Тайлером Сегином. С ассистом проигрышный поединок завершил Александр Радулов.

"Эдмонтон" - "Аризона" - 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы Кристиана Дворака и Никласа Хьялмарссона в третьем периоде помогли аутсайдеру лиги "Аризоне" избежать поражения в основное время поединка с "Эдмонтоном". Победу "Ойлерз" принес точный бросок Оскара Клебома на исходе первой минуты экстратайма.

"Ванкувер" - "Айлендерс" - 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

"Ванкувер" вырвал победу в овертайме у "Айлендерс", благодаря голу Брендана Лайпсика. Ему же удалось сократить отставание команды в 2 шайбы от "островитян" во втором периоде встречи.