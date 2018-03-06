Тренер Порту: Сегодня мы будем сражаться за историю клуба

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 5:0 в пользу англичан.

«У нас сильная команда, она всегда нацелена на голы и играет сбалансировано. У нас лучшая атака и лучшая оборона в чемпионате Португалии. Сегодня нам понадобится и то, и другое, но надо действовать стабильнее и напористее, чем в первом матче.

Разница в счёте в пять мячей не отражает разницы в силе двух команд. У «Ливерпуля» была невероятная реализация в первой встрече, но все могло сложиться иначе. Сегодня мы хотим добиться более удачного результата. Понимаем, что не можем допускать те же ошибки, что в первой игре. Надо прибавлять.