Тренер Порту: Сегодня мы будем сражаться за историю клуба
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 5:0 в пользу англичан.
«У нас сильная команда, она всегда нацелена на голы и играет сбалансировано. У нас лучшая атака и лучшая оборона в чемпионате Португалии. Сегодня нам понадобится и то, и другое, но надо действовать стабильнее и напористее, чем в первом матче.
Разница в счёте в пять мячей не отражает разницы в силе двух команд. У «Ливерпуля» была невероятная реализация в первой встрече, но все могло сложиться иначе. Сегодня мы хотим добиться более удачного результата. Понимаем, что не можем допускать те же ошибки, что в первой игре. Надо прибавлять.
В «Порту» давление испытываешь всегда. Груз ответственности — неотъемлемая часть амбиций и стремления к победе. Пусть мы проиграли первый матч, не верю, что сегодня мы не будем испытывать давления. Мы будем биться за историю этого клуба», — цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.
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Спорт
06.03.2018 11:45