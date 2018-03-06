Бабич: Мариуполь заслужил место среди лучших команд страны. Футбол

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о попадании команды в первую шестерку УПЛ и прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины.

- Александр Александрович, попадание "Мариуполя" в топ-6 закономерно?

- По организации процесса и работы клуба, считаю, в "Мариуполе" все на уровне, поэтому коллективу остается только демонстрировать результаты. Думаю, мы заслужили место среди лучших команд страны.

- Какая теперь цель в "Мариуполя" - путевка в еврокубки или борьба за бронзу?

- Хочется выигрывать как можно чаще, прежде всего, ради наших болельщиков. И, конечно, мы мечтаем попасть в Лигу Европы.

- Кого можете выделить из ваших конкурентов - "Ворсклу", "Зарю", "Верес"?

- Не стану этого делать. Третье и шестое места разделяют всего пять очков, и при этом каждому из оппонентов еще играть по два очных поединка, поэтому каждая победа или поражение может все перевернуть в турнирной таблице.

- О пути в еврокубки через Кубок Украины Вы не забываете?

- Нет. Но до полуфинального матча еще далеко, следовательно, пока все мысли связаны с чемпионатом. Безусловно, нам достался самый сложный соперник. "Шахтер" лишний раз, думаю, представлять не нужно. Очень хочется надеяться, что к поединку против "горняков" мы подойдем в своих лучших кондициях и без травм.

- В победу "Мариуполя" над "Шахтером" верят, наверное, только самые ярые поклонники азовской команды ..

. - Кубковые матчи отличаются своим напряжением от матчей чемпионата. Было немало случаев, когда аутсайдер брал верх над опытным оппонентом. Итак, пусть и небольшие, но шансы пройти "Шахтер" у нас есть. В любом случае, для "Мариуполя" это будет бесценный опыт.

- А "Днепр-1", по Вашему мнению, способен сотворить сенсацию в матче с "Динамо"?

- У днепрян есть футболисты, которые прошли школу Премьер-лиги, много молодых талантливых исполнителей. Такой сплав опыта и молодости может принести результат. Тем более, что матч состоится на поле "Днепра-1", а это добавляет шансов на успех команде Дмитрия Михайленко.

- Видите ли Вы в финале Кубка Украины пару "Днепр-1" - "Мариуполь"?

- Я был бы только рад, если бы такой поединок состоялся. Для нашего футбола это было что-то новое и стало бы дополнительным импульсом для мариупольских и днепровских болельщиков.