Салах - в третий раз лучший игрок месяца в Англии. Футбол

Бомбардир "Ливерпуля" Мохаммед Салах был выбран лучшим игроком Премьер-лиги в феврале. Египтянин возглавил рейтинг профессиональных футболистов.

25-летний форвард мерсисайдцев получил 37% от общего количества голосов и опередил своего товарища по команде Роберто Фирмино. Бразилец остался вторым с 19% голосов.

Салах заслужил признание четырьмя забитыми мячами в трех февральских матчах. Он дважды поразил ворота "Тоттенхэма", а также по разу "Саутгемптона" и "Вест Хэма" и отдал два голевых паса. Египтянин в третий раз в этом сезоне становится игроком месяца.

Салах возглавил список лучших бомбардиров Премьер-лиги вместе с Гарри Кейном из "Тоттенхэма" с 24 забитыми мячами в этом сезоне.

В марте Салах продолжил голевую феерию на "Энфилде", забив в субботу вечером в ворота "Ньюкасла" свой 32-й мяч в сезоне в всех турнирах. И это в первый год в "Ливерпуле"!


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