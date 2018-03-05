Сборные Украины и Италии сыграют товарищеский матч 10 октября. Футбол

Место встречи и другие подробности станут известны позже.

Федерации футбола Украины и Италии договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Детали контракта по организации встречи еще прорабатываются, но уже известно, что поединок состоится в среду, 10 октября 2018 года на территории Италии.

Конкретное место встречи и другие подробности станут известны позже.

Отмечается, что осенью сборная Украины проведет пять матчей. Четыре из них - в рамках группового турнира В1 Лиги наций со Словакией (9 сентября - дома, 16 ноября - в гостях) и Чехией (6 сентября - в гостях, 16 октября - дома). Спарринг с Италией запланирован на 10 октября. Еще одно "окно" (19-20 ноября) пока остается свободным.

Сборная Италии будет выступать в группе А3 Лиги наций вместе с командами Португалии и Польши и через четыре дня после матча с Украиной сыграет с поляками на выезде.

Украина сейчас занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Италия - 14-е.

Сборные Украины и Италии провели между собой семь матчей. Шесть побед с общим счетом 14: 2 - в активе итальянцев, одна ничья (0: 0) зафиксирована 2 июня 2006 года в спарринге перед финальным турниром Чемпионата мира.

Напомним, четырехкратный чемпион мира по футболу, команда Италии, впервые за 60 лет не прошла в финальную часть Чемпионата мира-2018, который пройдет в РоSSии. Украина, проиграв Хорватии со счетом 0:2 в октябре прошлого года, также и лишилась всех шансов стать участником ЧМ -2018.