Караваев: Это не первый раз, когда мы пропускаем на последних минутах. Футбол

Капитан «Зари» Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды в поединке с киевским «Динамо» (2:3). Напомним, что луганчане пропустили решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

«Впечатления от игры только положительные. Такие матчи всегда хочется играть с грандами нашего футбола. Даже особого настроя не нужно, всегда выходишь заряженный, хочешь показать свой лучший футбол.

Против таких команд играть приятно, ведь они и сами играют, и тебе дают играть. В первом матче этого сезона (4:4), возможно, нам больше повезло, а сейчас удача уже была на стороне «Динамо».

В эпизоде с решающим голом я как раз боролся с Бесединым, у нас было столкновение. Я упал и смотрел на мяч - думал, что эпизод уже закончится, а оказалось, что мяч уже в сетке. Очень расстроились, ведь у нас не первый горький опыт, когда пропускаем на последних минутах. Вчера мы могли добывать как победу, так и ничью, но «Динамо» больше хотело выиграть», — сказал Караваев в эфире программы «Профутбол».