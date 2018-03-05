Суркис: Динамо добилось важной победы перед встречей с Лацио. Футбол

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Зарей» (3:2) в 22-м туре УПЛ.

— Напряженная игра, волевая победа. Это очень важно перед матчем в Риме. Ребята продемонстрировали качества, которые могут им дать вдохновение. Дважды проигрывая, команда не остановилась ни на секунду. Победный гол, мне кажется, показал, что рождается новая команда «Динамо», которая способна переломить ход игры и выиграть, как бы она ни складывалась.

Как будет с «Лацио», я не знаю, скажу откровенно. Это будет непредсказуемый поединок. Очень важно будет сыграть так, чтобы оставались шансы на игру в Киеве . Желательно победить, но и ничья оставит большие шансы пройти дальше.

Предстоящая поездка в Мариуполь? Я не хочу говорить на эту тему, она уже всем надоела. Мое видение не изменилось: когда вся правоохранительная система настаивает на том, что играть нецелесообразно и опасно, особенно в День Независимости, а общественная организация, Федерация футбола, игнорирует это и рискует жизнями болельщиков и игроков. И какое мы правовое государство после этого? Остаюсь при своем мнении — безопасность это сейчас главное. Но ФФУ поступила так, как поступила. Это уже история. А как будет дальше, посмотрим, — сказал Григорий Суркис в эфире FootballHub.