Чемпионат Украины: Сенсация от "львов" (ВИДЕО)  

ДИНАМО - ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чердак (бол.), 2:11 - 1:0. Олейник (мен.), 15:22 - 2:0. Чиканцев (Муртищев), 33:31 - 2:1. Муртищев (бол., Чиканцев), 50:27 - 2:2.

Пятница. Харьков. ЛА "Салтовский лед". "Динамо" - "Галицкие Львы" - 2:2. Опасный момент у ворот гостей. Фото: dynamo.kharkiv.ua

Вратари: Гурко - Вязовов.

2 февраля. Харьков. ЛА «Салтовский лед».

Четверьфинальные серии плей-офф открывали в Харькове «Динамо» и «Галицкие Львы».

Серьезность своих намерений хозяева показали с первых минут встречи, и уже на третей минуте матча лучший бомбардир текущего чемпионата Владимир Чердак в большинстве открыл счет. Вторую шайбу динамовцы забросили уже спустя 10 минут - Никита Олейник в меньшинстве, сумасшедшим выходом один на один с голкипером, отправил шайбу в ворота Владислава Вязовова.

Во второй двадцатиминутке подопечные Михаила Чиканцева активизировались в атаке, однако, все покушения на свои ворота харьковчане сводили «на нет», не давая противнику вернуться в игру

Но под конец второго периода гостям все-таки удалось вернуть интригу - сын главного тренера Михаил Чиканцев-младший забросил первую шайбу «Львов» в истории УХЛ в плей-офф, отквитав таким образом одну из двух пропущенных шайб.

Третий период стартовал на скоростях - гости отчаянно пытались сравнять счет, а хозяева старались удержать свое преимущество. Однако, за 10 минут до конца матча Никита Муртыщев смог переиграть Владислава Гурко, сделав цифры на табло 2:2.

До конца поединка ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты у ворот противника. Во многом ничейным счет оставался благодаря надежной игре вратарей.

Напомним, что при ничейном счете в отдельном матче четвертьфинальной стадии плей-офф овертайм или серия послематчевых буллитов не проводятся. В случае ничейного исхода по сумме двух матчей четвертьфинала, команды будут играть 20-минутные овертаймы до определения победителя противостояния.

КРЕМЕНЧУГ - ВОЛКИ - 5:1 (0:0; 2:0; 3:1)

Голы: Бойков (Козачук, Чернышенко), 3:42 - 1:0. Кривошапкин (Савицкий, Горлушко), 7:49 - 2:0. Микульчик (Овчинников, Шахов), 43:42 - 2:1. Бойков (бол., Чернышенко, Толстушко), 55:57 - 3:1. Алексанян-Петрович (Шах), 56:47 - 4:1. Чернышенко (бол., Козачук, Толстушко), 57:17 - 5:1.

3 февраля. Кременчуг. ЛА «Айсберг».

Вице-чемпионам Украины довольно тяжело давался поединок, даже несмотря на то, что после «сухого» первого периода хозяевам удалось выиграть второй со счетом 2:0. На старте заключительной 20-минутки «Волки» смогли сократить отставание в счете до минимального, и вполне заслуженно вернули интригу в противостояние.

Провал гостевой команды случился в последние 4 минуты игры . Подопечные Николая Сидорова начали получать удаления, которыми умело воспользовались хозяева «Айсберга». Три шайбы подряд в ворота соперников забросили Бойков, Алексанян-Петрович и Чернышенко.

Отметим, что голкипер броварской команды Никита Гордюшин до своей замены в самом конце игры успел сделать 60 сэйвов.

Ответные четвертьфинальные матчи состоятся сегодня. (uhl.com.ua)