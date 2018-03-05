Кристиан Штрайх: сделай счет 1:0 - стадион бы просто вскипел

Тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх прокомментировал поражение от "Баварии" с крупным счетом.

"Пока счет не стал 1:0 мы играли очень хорошо, но недостаточно четко, - приводит слова специалиста официальный сайт мюнхенского клуба. - Мы допускали слишком много технических ошибок. Потом Томас Мюллер забил в своей типичной манере. Нам не повезло, но всё было сделано очень грамотно. Немного разочаровывает то, как мы начали игру. Если бы мы реализовали свой момент и сделали счёт 1:0, стадион бы просто вскипел и мы получили бы заряд новых сил. Но если ты не показываешь очень хорошую игру, это невозможно".

"Фрайбург" - "Бавария" 0:4 (0:2)



Голы: Шволов, 25 (автогол) (0:1); Толиссо, 29 (0:2); Вагнер, 54 (0:3); Мюллер, 69 (0:4)

