"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3: От побед не устают. 22 тур (ВИДЕО)  . Футбол

КАРПАТЫ - ШАХТЕР - 0:3 (0:0)

Голы: БЕРНАРД, 56 - 0:1. Алан ПАТРИК (Дентинью), 70 - 0:2. ИСМАИЛИ (Марлос), 82 - 0:3

Львов. Стадион "Украина". "Карпаты" - "Шахтер" - 0:3. МАРЛОС рвется к воротам хозяев. Фото: shakhtar.com

«Карпаты» (Львов): Пидкивка - 5,5. Сандохадзе - 5,5. Вербный - 5,0. Мирошниченко - 5,0. Федецкий (к) - 5,0. Ди Франко - 5,0 (Чачуа,63 - 5,0). Мякушко - 5,5 (Ременюк,69 - 5,0). Карраскаль - 5,5. Гуцуляк - 6,0. ШВЕД - 6,0. Акулинин - 5,5 (Кортес,72 - 5,0).

«Шахтер» (Донецк): Пятов - 6,0. Бутко - 6,0. Ордец - 6,0. Матвиенко - 6,0. Исмаили - 6,5. Степаненко (к) - 6,0. Коваленко - 5,5 (Дентинью, 55 - 6,0), МАРЛОС - 6,5. Бернард - 6,0 (Зубков, 83 - б/о). Алан Патрик - 6,5. Феррейра - 6,0 (Бланко-Лещук, 85 - б/о).

Наказания: Гуцуляк, 27. Федецкий, 42. Швед, 90+2 (предупреждения)

Судьи: ТРУХАНОВ (Харьков), Петраков, Приступа (оба - Киев)

Голевые моменты: 1 - 6.

Удары (в створ): 6 (3) - 13 (9).

Угловые: 3 - 3.

4 марта. Львов . Стадион «Украина». Минус 9 градусов. 2622 зрителя (вмещает 27 925).

Юрий ЮРИС

Наверное, есть в этом какая-то особенная интрига: обладая стопроцентным зрением смотреть в турнирную таблицу и не знать точно, сколько же у тебя очков: 19, как там написано черным по белому, или уже только 13, на чем с недавних пор настаивает КДК ФФУ?

Мыльная опера «Гудыма против «Карпат», затеянная противоборствующими сторонами еще в 2014 году, благополучно продолжается и конца ей не видно. Поскольку львовский клуб ослушался вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне, и в очередной раз оказался заплатить своему бывшему игроку Владимиру Гудыме 74 тысячи американских долларов , КДК, в свою очередь, принял решение лишить «Карпаты» шести турнирных очков «за факт повторного обращения в суд общей юрисдикции». Впрочем, решить - не значит, лишить. Львовяне наверняка снова подадут, куда положено, апелляцию, и история получит свое вялотекущее продолжение.

Во всяком случае, перед свиданием с «Шахтером» эта история волновала футболистов «Карпат» в самую последнюю очередь, если волновала вообще. Сергей Мякушко, например, говоря о предстоящей игре , акцентировал внимание общественности на том, что «с хорошими командами всегда интересно играть».

- Мы очень постараемся показать качественный футбол , - обещал полузащитник львовского клуба. - Хотим, чтобы болельщики, которые придут на стадион, остались довольны. У команды хороший, боевой настрой. Мы надеемся на положительный результат. Не станем отсиживаться в обороне и выжидать возможности для атак. Сами попробуем их создать. Получится ли задуманное - неизвестно, однако каждый будет полностью отдаваться игре

Футболисты «Шахтера» ничего не должны были обещать своим поклонникам, поскольку очередные три очка в турнирную таблицу воспринимались всеми как нечто само собой разумеющееся. Единственное, что несколько усложняло задачу, это дисквалификация сразу четверых оранжево-черных игроков - Ракицкого, Фреда, Тайсона и Хочолавы, трое из которых безоговорочно входят в главную обойму Паулу Фонсеки.

Португальский тренер «Шахтера», с завидной последовательностью набирающий висты в глазах футбольной Европы, на старте сезона, когда абсолютно все игроки полны сил и азарта, не склонен прибегать от матча к матчу к масштабной ротации состава, поэтому замены Ракицкого, Фреда и Тайсона можно с полным основанием считать вынужденными. В итоге напарником Ордеца в центре обороны донецкой команды стал Матвиенко, Фреда в опорной зоне заменил Алан Патрик, а место Тайсона в троице атакующих хавбеков досталось Коваленко.

В состав «Карпат» вернулся Федецкий, в предыдущем туре отбывший одноматчевую дисквалификацию. И вышел на поле против своих давешних одноклубников в ранге капитана и должности центрального защитника.

Было понятно, что львовской команде придется, главным образом, держать оборону, хотя избыток сил в дебюте игры и крепкий морозец, не позволявший застаиваться на поле, первое время создавали иллюзию некоторого игрового равенства. Соперники играли, что называется без центра поля, хотя угрозы возникали только одним воротам - тем, которые защищал Пидкивка.

Более заметной фигуры, нежели голкипер, до перерыва в «Карпатах» не было. И как минимум дважды он спас свои ворота от верных голов. Сначала блестяще справился с фехтовальным выпадом Феррейры, бившего метров с восьми, а потом продемонстрировал удивительную реакцию, выиграв ближний бой у Исмаили.

Уверенно ведшему игру «Шахтеру» никак не удавалось создать численный перевес в атаках - хозяева поля успевали за перемещениями юрких донецких хавбеков. Впрочем, не всегда. Гуцуляк и Федецкий заработали свои желтые карточки на Марлосе, хотя оба штрафных удара никаких дивидендов горнякам не принесли.

В контратаках «Карпат» наиболее заметным действующим лицом был Карраскаль. Правда, партнеров он почти не замечал, комбинационной игре , судя по всему, не обучен, а попытка протаранить в одиночку защиту «Шахтера» успеха не принесла: пусть это случилось уже в штрафной горняков, но Ордец уверенно остановил колумбийца.

Ранняя замена, сделанная Фонсекой вскоре после перерыва, свидетельствовала о том, что наставник «Шахтера» недоволен ходом событий. К тому же «Карпаты» активизировались, и Швед едва не открыл счет, после розыгрыша корнера попав мячом в стойку ворот Пятова.

Однако вскоре «Шахтер» вернул игру в привычное русло и пробил, наконец, Пидкивку. Сначала постарался Марлос, удар которого голкипер отразил, но мяч полетел прямо на Бернарда, который не оставил вратарю шансов.

Сделать перевес горняков комфортным удалось Алану Патрику, которому ассистировал Дентинью. А довел счет до крупного Исмаили, которого неутомимый Марлос одарил просто феерическим пасом со своей половины поля.

«Карпаты» предприняли попытку забить гол престижа, но Пятов выловил мяч в нижнем углу ворот. А «Шахтер» лишний раз подтвердил, что от побед устать невозможно.