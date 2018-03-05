НБА: поражение Финикса стало 46-м в чемпионате

Баскетболисты "Атланты" обыграли "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата НБА . Встреча на площадке "Атланты", завершилась со счетом 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25) в пользу хозяев паркета.

Для "Финикса" это поражение стало уже 46-м в текущем чемпионате при всего 19 победах ("Санз" уже давно лишились шансов продолжить сезон в плей-офф). В матче против "Атланты" украинский центровой Алексей Лень отыграл всего две минуты и 25 секунд, успев за это время набрать только два очка. При этом у "Санз" 35 очков на свой счет записал Ти Джей Уоррен, трипл-дабл сделал Элфрид Пейтон (11 очков, 10 подборов, 14 передач).

В следующем матче также в гостях сыграет с "Майами". Эта игра пройдет в ночь со вторника на среду по киевскому времени.