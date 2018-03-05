Свитолина и Цуренко сохраняют позиции в рейтинге WTA

Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко занимают четвертое и 40-е места в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована сегодня на официальном сайте организации (еще одна представительница Украины Катерина Козлова - 60-я).

В топ-10 рейтинга изменений не произошло - лидирует румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA, версия от 5 марта:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7965 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 7525,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5480,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080,
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4941,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3086,
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 3055.


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