Новостей.COM ⇒ Спорт

Свитолина и Цуренко сохраняют позиции в рейтинге WTA Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко занимают четвертое и 40-е места в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована сегодня на официальном сайте организации (еще одна представительница Украины Катерина Козлова - 60-я). В топ-10 рейтинга изменений не произошло - лидирует румынка Симона Халеп. Рейтинг WTA, версия от 5 марта:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7965 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 7525,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5480,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080,

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4941,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3086,

10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 3055.

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.