Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 5 марта Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Атланта" - "Финикс" - 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)

АХ: Принс - 22, Шредер - 21

ФС: Уоррен - 35, Букер - 20, Пэйтон - 11+10 подборов +14 передач, Лень - 2 "Торонто" - "Шарлотт" - 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)

ТР: Дерозан - 19, Валанчунас - 18+13 подборов

ШХ: Уокер - 27, Лэмб - 16 "Вашингтон" - "Индиана" - 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)

ВУ: Бил - 22+11 передач, Портер - 17

ИП: Оладипо - 33, Богданович - 20 "Даллас" - "Нью-Орлеан" - 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)

ДМ: Новицки - 23, Смит - 23

НО: Холидэй - 30, Миротич - 24 "Милуоки" - "Филадельфия" - 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)

МБ: Адетокунбо - 35, Бледсо - 22

ФС: Шарич - 25, Эмбиид - 19 "Клипперс" - "Бруклин" - 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)

ЛК: Риверс - 27, Харрис Т. - 26, Уилльямс - 21

БН: Леверт - 27, Кэрролл - 20 "Сакраменто" - "Нью-Йорк" - 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)

СК: Богданович - 22, Лабиссьер - 14

НН: Хардуэй - 24, Кантер - 14+16 подборов

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.