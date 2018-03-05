НБА: результаты матчей 5 марта

Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Атланта" - "Финикс" - 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)
АХ: Принс - 22, Шредер - 21
ФС: Уоррен - 35, Букер - 20, Пэйтон - 11+10 подборов +14 передач, Лень - 2

"Торонто" - "Шарлотт" - 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)
ТР: Дерозан - 19, Валанчунас - 18+13 подборов
ШХ: Уокер - 27, Лэмб - 16

"Вашингтон" - "Индиана" - 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)
ВУ: Бил - 22+11 передач, Портер - 17
ИП: Оладипо - 33, Богданович - 20

"Даллас" - "Нью-Орлеан" - 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)
ДМ: Новицки - 23, Смит - 23
НО: Холидэй - 30, Миротич - 24

"Милуоки" - "Филадельфия" - 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)
МБ: Адетокунбо - 35, Бледсо - 22
ФС: Шарич - 25, Эмбиид - 19

"Клипперс" - "Бруклин" - 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)
ЛК: Риверс - 27, Харрис Т. - 26, Уилльямс - 21
БН: Леверт - 27, Кэрролл - 20

"Сакраменто" - "Нью-Йорк" - 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)
СК: Богданович - 22, Лабиссьер - 14
НН: Хардуэй - 24, Кантер - 14+16 подборов


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