Марсель на 95-й минуте спасается с Нантом, Лион забыл, как побеждать

Хозяева "Велодрома" сумели уйти от поражения от "Нанта" в заключительном матче 28-го тура чемпионата Франции, забив только на пятой компенсированной ко второму тайму минуте - 1:1.

"Канарейки" повели в счете на 11-й минуте. Удар Валентина Ронжье защитник отбил на него же и тогда хавбек откатил мяч под удар Лео Дюбуа, который с линии штрафной вколотил мяч в "девятку" ворот Стива Манданда. Гости уверенно оборонялись и, казалось, прервут пятиматчевую безвыигрышную серию, однако на 95-й минуте исход игры решил угловой удар у их ворот, на который пришел и вратарь "Марселя" Манданда. Возможно, он отвлек защитников "Нанта". Удар Димитрия Пайе заблокировал защитник, а затем Рами не сумел переправить мяч в ворота, но с третьей попытки Флориан Товен все же пробил защиту "Нанта" - 1:1. Гости начали протестовать, считая, что было нарушение против их игрока. Страсти на поле арбитр встречи потушил красной карточкой Николя Палуа.

После этой ничьи "Марсель" уже на четыре очка отстает от второго "Монако", но чувствуют себя вполне уверенно в борьбе за третью лигочемпионовскую позицию благодаря осечкам "одноклубников" из Лиона.

Они с таким же счетом закончили выездной матч с "Монпелье". Лионцы не могут выиграть в чемпионате Франции уже шесть туров кряду после победы над ПСЖ 21 января (2:1), пошла сначала трехматчевая проигрышная серия, которая сменилась на такую же ничейную.

Похоже, что еще недавно жаркая борьба сначала за титул, затем место главного преследователя ПСЖ, потом зону Лиги чемпионов, сходит окончательно на нет.

2017-18, Чемпионат Франции

Игровой день : 2018-03-04

"Кан" - "Страсбур" 2:0 (1:0)



Голы: Кривелли, 44 (1:0); Жилбер, 87 (2:0)



"Марсель" - "Нант" 1:1 (0:1)



Голы: Дюбуа, 11 (0:1); Товен, 95 (1:1)



"Монпелье" - "Лион" 1:1 (1:0)



Голы: Мбенза, 7 (1:0); Мариано Диас, 58 (1:1)

