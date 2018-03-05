Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"

В матче 24-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" дома проиграл "Акхисар Беледийе" со счетом 2:3.
 
Один из мячей гостевой команды провел украинский форвард Евгений Селезнев.
Фото Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"
Фото: twitter.com
 
"Фенербахче" – "Акхисар Беледийе" – 2:3 (0:2)
 
Голы: Сержинью, 14 (0:1), Селезнев, 35 (0:2). Жулиану, 57 (1:2), Ларссон, 59 (1:3), Шаэшуэ, 67 (2:3).
 


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