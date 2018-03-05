Новостей.COM ⇒
2018-03-05
Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"
В матче 24-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" дома проиграл "Акхисар Беледийе" со счетом 2:3.
Один из мячей гостевой команды провел украинский форвард Евгений Селезнев.
Фото: twitter.com
"Фенербахче" – "Акхисар Беледийе" – 2:3 (0:2)
Голы: Сержинью, 14 (0:1), Селезнев, 35 (0:2). Жулиану, 57 (1:2), Ларссон, 59 (1:3), Шаэшуэ, 67 (2:3).
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« ПАОК проигрывает, АЕК выигрывает, Олимпиакос делит очки с Панатинаикосом. Футбол
04.03.2018 20:07
04.03.2018 20:07
←+Ctrl+→