"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3. 22 тур (ВИДЕО)  

КАРПАТЫ - ШАХТЕР - 0:3 (0:0)
 
Голы: Бернард, 55 (0:1). Алан Патрик, 70 (0:2). Исмаили, 82 (0:3).
 
Фото "Карпаты" - "Шахтер" - 0:3. 22 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
Карпаты: Пидкивка, Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк, Вербный, Карраскаль, Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69), Акулинин (Кортес, 72). 
 
Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко (Дентинью, 55), Бернард (Зубков, 83), Феррейра (Бланко-Лещук, 85).  
 
Предупреждения: Гуцуляк (28), Федецкий (43).
 
 


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