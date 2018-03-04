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"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3. 22 тур (ВИДЕО) КАРПАТЫ - ШАХТЕР - 0:3 (0:0) Голы: Бернард, 55 (0:1). Алан Патрик, 70 (0:2). Исмаили, 82 (0:3). Фото: shakhtar.com Карпаты: Пидкивка, Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк, Вербный, Карраскаль, Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69), Акулинин (Кортес, 72). Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко (Дентинью, 55), Бернард (Зубков, 83), Феррейра (Бланко-Лещук, 85). Предупреждения: Гуцуляк (28), Федецкий (43). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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