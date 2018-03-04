Бавария забивает четыре в Фрайбурге и увеличивает отрыв до 20 очков

Мюнхенская "Бавария" разгромила на "Шварцвальд-Штадионе" "Фрайбург" со счетом 4:0 в заключительном матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионы решили исход встречи за несколько минут в середине первого тайма, когда забили два мяча. Сначала после того, как Томас Мюллер практически с линии ворот простеливал вдоль ворот и ноги голкипера хозяев Александра Шволова мяч оказался в воротах. А через три минуты Карентен Толиссо шикарным ударом метров с 30-ти классно пробил в "девятку".

После перерыва Сандро Вагнер довел счет до классического разгрома, и заодно записал свое имя в историю баварского гранда, забив 1500-й гол команды в Бундеслиге. А итоговый счет установил Томас Мюллер, переправив мяч с ближнего угла вратарской в ближнюю "девятку" после розыгрыша углового.

"Бавария" набрала 63 очка и теперь на 20 баллов опережает в турнирной таблице второй "Шальке". "Фрайбург" занимает 13-е место с 29 очками в своем активе.

В еще одном воскресном матче "Штутгарт" одержал четвертую победу кряду, обыграв последний "Кельн" - 3:2, и окончательно покинул опасную зону. А вот "козлам" необходимо предпринимать что-то экстраординарное, чтобы сохранить прописку в Бундеслиге.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-03-04

"Кёльн" - "Штутгарт" 2:3 (1:2)

Голы: Писарро, 7 (1:0); Гомес, 45 (1:1); Гомес, 45 (1:2); Бек, 57 (1:3); Йойич, 87 (2:3)

"Фрайбург" - "Бавария" 0:4 (0:2)

Голы: Шволов, 25 (автогол) (0:1); Толиссо, 29 (0:2); Вагнер, 54 (0:3); Мюллер, 69 (0:4)


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