Лучший результат - четвертое место в эстафете 4х400 метров у женщин.

Сборная Украины по легкой атлетике осталась без медалей на чемпионате мира в помещении, который прошел 1-4 марта в британском Эдинбурге.

Ближе всех к медалям оказалась женская команда в эстафете 4х400 метров в составе Татьяны Мельник, Катерины Клымюк, Анны Рыжиковой и Анастасии Брызгиной. В финальном забеге они показали результат 3:31,32 и благодаря дисквалификации команд Великобритании (одна из британок наступила на пяту Клымюк и сняла с нее кроссовок) и Ямайки даже какое-то время находились на третьем месте в итоговом протоколе. Однако британцы подали апелляцию, которую судьи удовлетворили. Чемпионками стали легкоатлетки из США , второе место у сборной Польши .

Лучший результат среди остальных украинцев показала Юлия Левченко, ставшая пятой в прыжках в высоту с результатом 1,89 м. Ее коллега Ирина Геращенко заняла седьмое место, прыгнув на 1,84 м. На таком же месте завершила соревнования в пятиборье Алина Шух, набравшая 4466 очков.

Для сравнения, в 2016 году в Портленде у сборной Украины было два серебра (Алексей Касьянов, семиборье, и Анастасия Мохнюк, пятиборье) и одна бронза (Алина Федорова, пятиборье), а в 2014 году в Сопоте - одно серебро (Ольга Саладуха, тройной прыжок) и две бронзы (Алина Федорова, пятиборье, и Андрей Проценко, прыжки в высоту).

На прошлогоднем чемпионате мира на открытом стадионе в Лондоне сборная Украины взяла одно серебро усилиями Юлии Левченко в прыжках в высоту.