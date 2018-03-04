Цуренко защитила свой титул в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA в мексиканском Акапулько. В финале киевлянка за 2 часа 45 минут обыграла сенсационную швейцарку Штефани Фёгеле, занимающую только 183 место в рейтинге WTA, в трех сетах: 5:7, 7:6(2), 6:2.

Для 28-летней Цуренко - это четвертый титул в профессиональной карьере. Она повторила достижение Натальи Медведевой, став всего-лишь третьей украинкой, которой покорились четыре турнира WTA. В 2015 году Цуренко выиграла в Стамбуле, через год в Гуанчжоу, и последние два года - в Акапулько. Все турниры проводились на хардовом покрытии.

Напомним, что на прошлой неделе Элина Свитолина защитила свой титул в Дубае, выиграв 11-й титул WTA.

.@LTsurenko accepts the @AbiertoTelcel trophy and sombrero for the second consecutive year! pic.twitter.com/CkkbHHrx1v

— WTA (@WTA) 4 марта 2018 г.


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