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2018-03-04
"Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)
Динамо - Заря - 3:2 (0:0)
Голы: Харатин, 49 (0:1). Вербич, 58 (1:1). Юри Фрейтас, 61 (1:2). Цыганков, 77 (2:2). Кендзера, 90+2 (3:2).
Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Динамо» (Киев): Бойко, Пиварич, Хачериди, Шабанов, Кендзера, Шепелев (Шапаренко, 54), Буяльский, Гармаш (Беседин, 78), Дерлис Гонсалес (Вербич, 54), Цыганков, Жуниор Мораэс.
«Заря» (Луганск): Лунин, Чеберко, Прийма, Сваток, Опанасенко, Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59), Караваев, Громов, Фопала (Лунев, 83), Юри Фрейтас.
Наказания: Бойко, 11. Громов, 28. Силас, 30. Сваток, 75. Пиварич, 84 (предупреждения).
Судьи: Абдула (Харьков), Плужник (Харьков), Найко (Черновцы).
4 марта. Киев. НСК «Олимпийский».
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